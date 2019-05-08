بستاني من بكركي: سنكمل تنفيذ خطة الكهرباء ومن ضمنها وصلة المنصورية

أكدت وزير الطاقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها بعد لقائها ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​ أننا "نرفض استعمال ​العنف​ ضد المواطنين"، لافتة الى ان "نعمل تحت سقف الدولة وهناك خطة كهرباء تم الاتفاق عليها واشاد بها الراعي وسنكمل تنفيذها ومن ضمنها وصلة المنصورية".

ورأت بستاني ان "هذا الموضوع ليس جديدا وعمره اكثر من 10 سنوات واكبر الشركات العالمية اكدت انه لا يوجد ضرر جراء هذه الوصلة".