أكدت وزير الطاقة ندى بستاني في تصريح لها بعد لقائها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أننا "نرفض استعمال العنف ضد المواطنين"، لافتة الى ان "نعمل تحت سقف الدولة وهناك خطة كهرباء تم الاتفاق عليها واشاد بها الراعي وسنكمل تنفيذها ومن ضمنها وصلة المنصورية".
ورأت بستاني ان "هذا الموضوع ليس جديدا وعمره اكثر من 10 سنوات واكبر الشركات العالمية اكدت انه لا يوجد ضرر جراء هذه الوصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني من بكركي: سنكمل تنفيذ خطة الكهرباء ومن ضمنها وصلة المنصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.