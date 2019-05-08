وفاة البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير عن عمر يناهز 99 عاما

توفي البطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​ عن عمر يناهز 99 عاما في مستشفى أوتيل ديو -الاشرفية.

والبطريرك صفير هو البطريرك الماروني السادس والسبعون انتخب في 19 نيسان 1986 خلفًا لأنطون بطرس خريش وقاد الكنيسة المارونية خمسا وعشرين عاما حتى استقالته بداعي التقدم بالسن، ليكون بذلك ثاني بطريرك يقدّم استقالته وقد خلفه منذ 25 آذار 2011 البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

درس صفير اللاهوت والفلسفة في لبنان. في 7 أيّار 1950، سيم كاهناً، وعيّن خادما لرعيّة ريفون وأمين سرّ أبرشيّة دمشق حتى 1956، حين عينه البطريرك المعوشي أمين سر البطريركية.