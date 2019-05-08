القاضي يحيل ملف النقيب زيان للتأمل..والدفاع ينسحب ويحتج أمام المحكمة ضد “إهانات القاضي”

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، حجز الملف الذي يحاكم فيه النقيب محمد زيان وعائلته والصحافية آمال هواري للتأمل، محددة 22 ماي المقبل تاريخا للنطق بالحكم.

وعرفت الجلسة انسحاب دفاع النقيب، معبرين عن استيائهم من “إهانات” قاضي الجلسة للمحامين أعضاء هيئة الدفاع.

وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بتعامل القاضي وعدم استجابته لملتمسات متعلقة بعدد من الطلبات التي وجهتها النيابة العامة لاستكمال الملف، فيما اعتبر هو أن القضية جاهزة للتداول.

وعرض القاضي على النقيب زيان التهمة التي وجهت إليه من طرف النيابة العامة، والتي تتعلق حسب القاضي بارتكاب “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف يتعلق بالاتجاه بالبشر”.