أمن طنجة يفك خيوط لغز وفاة حارس أمن.. “أقدم على الانتحار ونزف حتى الموت

تمكنت المصالح الأمنية في مدينة طنجة من حل لغز وفاة حارس أمن خاص، عثر عليه، يوم السبت الماضي، جثة هامدة داخل مصنع للنسيج في المنطقة الصناعية حي المجد في المدينة ذاتها.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها المصالح الأمنية، أن الهالك أقدم على الانتحار بتعريض نفسه لجرح على مستوى العنق، الأمر الذي تسبب له في نزيف حاد، إذ توفي متأثرا بجروحه.

وأضافت التحقيقات ذاتها أن الطريقة، التي تم العثور بها على الجثة أعطت انطباعا بوقوع جريمة قتل، لكن بعد إخضاع الجثة للتشريح، ومعالجة بعض العينات، تبين أن الأمر يتعلق بحالة انتحار، تجهل إلى حدود اللحظة أسبابها الرئيسية.