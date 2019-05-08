تمكنت المصالح الأمنية في مدينة طنجة من حل لغز وفاة حارس أمن خاص، عثر عليه، يوم السبت الماضي، جثة هامدة داخل مصنع للنسيج في المنطقة الصناعية حي المجد في المدينة ذاتها.
وكشفت التحقيقات، التي أجرتها المصالح الأمنية، أن الهالك أقدم على الانتحار بتعريض نفسه لجرح على مستوى العنق، الأمر الذي تسبب له في نزيف حاد، إذ توفي متأثرا بجروحه.
وأضافت التحقيقات ذاتها أن الطريقة، التي تم العثور بها على الجثة أعطت انطباعا بوقوع جريمة قتل، لكن بعد إخضاع الجثة للتشريح، ومعالجة بعض العينات، تبين أن الأمر يتعلق بحالة انتحار، تجهل إلى حدود اللحظة أسبابها الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يفك خيوط لغز وفاة حارس أمن.. “أقدم على الانتحار ونزف حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.