استثنى الفنان محمد الريفي، أخيرا، زميله في الميدان الفني، حاتم عمور، من قائمة الفنانين الذين يملكون قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، معتبرا أن نجاحه يقتصر على المغرب فقط.
واعتبر الريفي، أثناء استضافته في برنامج “فاص آ فاص”، على قناة “شدى تي في”، أن هناك أسماء فنانين مغاربة معدودين، يمكن أن تحقق حفلاتهم خارج المغرب نجاحا، وحصرهم في قائمة، ضمت سميرة سعيد، وجنات مهيد، ودنيا باطمة، وسعد لمجرد.
وأضاف الريفي أن رأيه في جماهيرية عمور لا علاقة له بالخلاف الحاصل بينهما، موضحا أنه يحرص على التقييم بصراحته المعهود بها.
وعن نفسه، أبرز الريفي ثقته الكبيرة في أن تحظى حفلاته بحضور جماهيري في مصر، رافعا التحدي في وجه الفنانين، الذين يشككون في هذا الأمر.
وسبق أن تحدى الريفي الفنانين المغاربة، في الغناء من دون مؤثرات صوتية، على المباشر، مضيفا في تدوينة فايسبوكية قديمة: “باش نشوفو شكون لي سبع ولي عندو عندو”.
كانت هذه تفاصيل خبر الريفي: جماهيرية حاتم عمور مقتصرة على المغرب.. وهؤلاء فقط من يستطيعون إنجاح حفلاتهم في الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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