“الأمانة”..أغنية الوداديين التي تسترجع ذكريات من الماضي احتفالا بالذكرى الـ82 التأسيسية-فيديو

في تمام منتصف الليل، أطلق فصيل “وينزر” المساند للوداد الرياضي أغنية جديدة، بمناسبة الذكرى الـ 82 لتأسيس النادي، والتي تتزامن هاته السنة ووصول “الأحمر والأبيض” إلى نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأيضاً منافسته على لقب الدوري المحلي.

“الوينزر” عادوا في أغنيتهم الجديدة التي أطلقوا عليها “الأمانة”، لتسليط الضوء على التاريخ الكبير للنادي، والذي مر بفترات زاهرة حسبهم، والذي سيبقى أيضاً راسخاً في الأذهان.

ارتباط الجماهير بحب ناديهم الوداد، كان أيضاً من بين النقاط التي تغنت بها “الأمانة”، بكلمات تتحدث عن قيم الوفاء لفريق رأى النور في سنة 1937 بميدنة الدارالبيضاء.

كما استغل “التراس وينزر” الفرصة، للنبش في التاريخ وتقديم الشكر للرجالات التي كانت وراء تأسيس “الأحمر والأبيض”، ودعم الفريق في فترات الاستعمار وإلى غاية اليوم، إضافة إلى اللاعبين الذين اختاروا حمل قميص الوداد دون تقاصي أجر، وكانوا يمثلون جميع أحياء العاصمة الاقتصادية البيضاء، وأيضاً جميع الفئات الاجتماعية التي وحدها اللون والانتماء.

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“وداد الملايين من عشقك منعياش”..هكذا صورت الأغنية أعداد عشاق ومساندي الفريق بالمغرب وحتى خارجه، والشعبية الكبيرة للفريق الذي يقترب من لقبه المحلي رقم 20، على بعد 4 مباريات من إسدال الستار رسمياً على الدوري المحلي الممتاز لموسم 2019.

وحملت “الأمانة” نوستالجيا أيضاً للجماهير وحنينهم للزمن الجميل، خلال طفولتهم، وانتظارهم نهاية الأسبوع من أجل التزين بشعارات النادي والتنقل للملعب لمتابعة انتصارات “الأحمر والأبيض”، دون التفكير في موعد تتويج الفريق بإحدى الألقاب.

يشار إلى أن أبرز أحياء العاصمة البيضاء، قد سجلت احتفالات بارزة بالذكري التأسيسة للنادي، بالشهب الاصطناعية التي أنارت سماء المدينة في أولى الليالي الرمضانية.