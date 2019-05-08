أبيضار تحضر لإقامة حفل زفافها

كشفت الفنانة لبنى أبيضار، اليوم الأربعاء، أنها تحضر للارتباط، رسميا، عبر خطوبة، ومن ثمة زواج، ستقيم له حفلا.

وشاركت أبيضار على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة باركت فيها حلول شهر رمضان لأصدقائها المسلمين، مبرزة أن سبب غيابها عن التفاعل، أخيرا، هو انشغالها في عملها، والاستعدادات لمهرجان “كان” في دورته المقبلة، إضافة إلى لتحضير لخطوبتها، وعرسها.

ووعدت أبيضار متابعيها بكشف تفاصيل ارتباطها في وقت قريب.

يذكر أن أبيضار، تستقر حاليا في الديار الفرنسية، رفقة ابنتها الوحيدة، التي أنجبتها في فترة زواجها الأول.