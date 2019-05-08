دفاع زيان ينسحب من جلسة محاكمته بعد رفض القاضي مختلف ملتمساتهم

قرر دفاع النقيب محمد زيان ونجليه وزوجته، الانسحاب من جلسة محاكمة الأخير، المنعقدة حاليا، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث تجري محاكمتهم رفقة الصحافية آمال هواري جميعا بالمشاركة في إخفاء شاهدة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين.

وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بقرار القاضي عدم الاستجابة لمختلف ملتمساتهم، معتبرين أن ذلك يشكل مسا خطيرا بالمحاكمة العادلة.

وعرض القاضي على النقيب زيان التهمة التي وجهت إليه من طرف النيابة العامة، والتي تتعلق، حسب القاضي بارتكاب “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف يتعلق بالاتجاه بالبشر”.