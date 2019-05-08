صوت “انفجار” يستنفر الأجهزة الأمنية في خنيفرة

شهدت مدينة خنيفرة، مساء أمس الثلاثاء، أول أيّام رمضان، استنفارا أمنيا، بعد سماع صوت انفجار في شارع محمد الخامس وسط المدينة.
وقالت مصادر محلية إنه مباشرة بعد الإفطار، عرف وسط المدينة استنفارا أمنيا غير مسبوق، وذلك بعد سماع صوت انفجار أفزع سكان المنطقة، دون معرفة مصدره في البداية.
وأضاف المصدر ذاته أن الانفجار اتضح أنه يعود إلى مفرقعات يدوية، كان طفل يلعب بها، ففجرها داخل علبة “سردين”، وخلق نوعا من الرعب في صفوف السكان.
وحلت عاصر الأمن في عين المكان، وعملت على فتح تحقيق في الواقعة، لمعرفة كافة التفاصيل.
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