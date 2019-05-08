النقيب زيان يمثل أمام المحكمة مؤازرا بعشرات المحامين..والمحكمة ترفض التأجيل

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، طلب الدفاع التأجيل في القضية التي يتابع فيها النقيب محمد زيان وزوجته وابنيه، إضافة إلى الصحافية أمال هواري، والمتابعين جميعا بمحاولة إخفاء شاهد.

وقرر قاضي الجلسة عدم الاستجابة لملتمسات الدفاع لإعداد نفسه، معتبرا أن القضية جاهزة للتداول ما خلق جدلا واسعا بين الطرفين أثناء الجلسة المستمرة إلى حدود اللحظة.

وحضر زيان المحكمة مؤازرا بالعشرات من المحامين، يقودهم المحامي سعد السهلي، منسق هيئة دفاع زيان ومن معه، وهي الجلسة الثانية في سلسلة جلسات زيان وعائلته، المتابعين بدعوى إخفائهم لأمال هواري، التي سبق أن شقت عصا الطاعة على مهندسي ملف الصحافي توفيق بوعشرين، وأعلنت بأن مؤسس ّأخبار اليوم” لم يسبق أن اعتدى عليها.