بعدما طلب الزواج بإمرأة ثانية..سيدة تشعل النار في جسدها وتموت حرقا بالبيضاء

في حادث مفجع، لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بعدما أشعلت النار في جسدها.

وحسب مصادر “اليوم24” فإن الهالكة، نقلت من مدينة سيدي قاسم، إلى مستشفى الدار البيضاء، يوم أمس، بعدما أصيبت بحروق خطيرة، نتيجة لإضرام النار في جسدها.

وأشارت المصادر ذاتها، أن السيدة عانت من مشاكل مع زوجها بسبب طلبه الزواج مرة أخرى.