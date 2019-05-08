في حادث مفجع، لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بعدما أشعلت النار في جسدها.
وحسب مصادر “اليوم24” فإن الهالكة، نقلت من مدينة سيدي قاسم، إلى مستشفى الدار البيضاء، يوم أمس، بعدما أصيبت بحروق خطيرة، نتيجة لإضرام النار في جسدها.
وأشارت المصادر ذاتها، أن السيدة عانت من مشاكل مع زوجها بسبب طلبه الزواج مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما طلب الزواج بإمرأة ثانية..سيدة تشعل النار في جسدها وتموت حرقا بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.