انت الان تتابع تفاصيل خبر ليبيا.. تجدد الاشتباك بمحيط مطار طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 05:49 مساءً - أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، تجدد المواجهات المسلحة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي، بعد هدوء استمر يومين.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (أطلقتها حكومة الوفاق)، مصطفى المجعي، إن المواجهات المسلحة تدور في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي.

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وأوضح المجعي في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية: إن "الهدف من معركة اليوم هو إتمام السيطرة الفعلية على الأجزاء المتبقية من المطار، ومنطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس"، مشيراً إلى تحقيق قواته تقدماً في هذا الإطار.

وأشار إلى أن قواتهم "تخوض المعركة في مرحلتها الثانية؛ وهي تطهير طوق طرابلس والقضاء على التمركزات الرئيسية لقوات حفتر في غريان (100 كم جنوب طرابلس)، وترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس)".

جدير بالذكر أن حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، أطلق في 4 أبريل الماضي، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.