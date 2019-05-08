روسيا تطرد دبلوماسيين سويديين اثنين

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي ردا على تصرفات السلطات السويدية، وامتنعت عن المزيد من التعليقات بشأن الموضوع.

من جانبها، أعربت الخارجية السويدية عن أسفها لهذا القرار الروسي.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت السويد تمديد التأشيرة الدبلوماسية لأحد الموظفين في السفارة الروسية بستوكهولم، ورفضت كذلك منح تأشيرات لعدد من الموظفين الآخرين.