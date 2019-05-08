تحطم طائرة ركاب بمطار يانغون في بنغلاديش

ووفقا لصحيفة "ميانمار تايمز" فقد تعرضت الطائرة البنغلاديشية للتحطم في مطار ميانمار. من جهتها نقلت وكالة انباء "شينخوا"، بأن الطائرة انزلقت على مدرج مطار يانغون لتتحطم الى ثلاثة أجزاء.



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