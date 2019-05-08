بومبيو من لندن: سنواصل عملنا في سبيل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني في لندن،" أننا سنواصل عملنا في سبيل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأضاف " ناقشنا مع الأوروبيين استثناء المواد الإنسانية من العقوبات على إيران"، مؤكداً أنه "سيتم التريث بشأن رسالة إيران حتى نتبين ما ننوي فعله في الأيام المقبلة".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن بومبيو قوله، إنه "ناقش مع القيادة العراقية، أمس الثلاثاء، تصاعد تهديدات إيران في المنطقة".

