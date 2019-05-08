وأضاف " ناقشنا مع الأوروبيين استثناء المواد الإنسانية من العقوبات على إيران"، مؤكداً أنه "سيتم التريث بشأن رسالة إيران حتى نتبين ما ننوي فعله في الأيام المقبلة".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن بومبيو قوله، إنه "ناقش مع القيادة العراقية، أمس الثلاثاء، تصاعد تهديدات إيران في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو من لندن: سنواصل عملنا في سبيل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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