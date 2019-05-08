البيت الأبيض يعلن عن قرب فرض عقوبات جديدة على إيران

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن البيت الأبيض قوله، إن "الولايات المتحدة قريبة جدا من فرض عقوبات جديدة على إيران". وأعلنت الولايات المتحدة، قبل ايام، أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي.

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