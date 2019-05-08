القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المبعوث الأمريكي الخاص بإيران
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن أي هجوم إيراني ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيتم الرد عليه بقوة.
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن إعلان طهران التخلي عن بعض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي مخالف للأعراف الدولية .
وأكد براين هوك أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط بقوة على النظام الإيراني حتى يغيّر سلوكه.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكي: سنرد بقوة على أي هجوم إيراني ضد حلفائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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