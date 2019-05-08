مبعوث أمريكي: سنرد بقوة على أي هجوم إيراني ضد حلفائنا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن أي هجوم إيراني ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيتم الرد عليه بقوة.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن إعلان طهران التخلي عن بعض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي مخالف للأعراف الدولية .

وأكد براين هوك أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط بقوة على النظام الإيراني حتى يغيّر سلوكه.