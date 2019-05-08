قائد عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية": نتقدم بعدة محاور جنوبي طرابلس

أعلن مسؤول عسكري ليبي تقدم قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، في عدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس.



وقال عمر امراجع، قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني: إن قوات الجيش أحرزت تقدمات "بسيطة" في محاور: اليرموك، وعين زارة، ووادي الربيع، جنوبي العاصمة طرابلس.

وتابع امراجع، في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية" أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوما للمليشيات على مطار طرابلس الدولي.





وكان مصدر عسكري ليبي قد قال لـ"العين الإخبارية"، أول أمس، إن القوات المسلحة الليبية أطلقت مرحلة جديدة من الهجوم على المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

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وأكد المصدر الليبي أن المرحلة الجديدة من العمليات العسكرية تهدف لحسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لافتا إلى أن العملية هدفها فرض طوق على المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل طرابلس.

كان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أمر في تسجيل صوتي نشر مساء الأحد، قواته بملاحقة ومطاردة المليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس وانتزاع السيطرة عليها.





وقال المشير حفتر، في التسجيل الذي نشره المتحدث باسم قواته اللواء أحمد المسماري، إن شهر رمضان شهر جهاد ويزيدنا عزما وقوة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أن الإرهاب لا يزال يؤكد وجوده ونواياه في تدمير البلاد ومقدراتها الاقتصادية.

أطلق الجيش الوطني الليبي الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، ومنذ انطلاق العملية ولا يزال الجيش الليبي يعثر على دلائل استخدام مليشيات الوفاق مرتزقة أجانب في محاولة صد تقدم قوات الجيش من فنيين وطيارين ومقاتلين.