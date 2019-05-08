انت الان تتابع صور جوية تكشف تدمير الصين «مساجد» الأقلية المسلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دمرت السلطات الصينية عشرات المواقع الإسلامية، منذ عام 2016، حسب تحقيق لصحيفة "جارديان" البريطاني، الذي أكد أنه "في مثل هذا الوقت من كل عام، كانت صحراء تاكلامكان في إقليم شينجيانج تفيض بأقلية الإيجور المسلمة، لإحياء فعالية صوفية عند مكان ضريح الإمام عاصم، الذي يشمل أيضا مجموعة من المباني والأسوار المحيطة بقبر طيني صغير يعتقد أنه يحتوي على رفات محارب قديم من القرن الثامن، وهذا العام، لم يستقبل الضريح زواره، بعد تدمير المسجد المجاور له، واختفاء الأعلام الصوفية التي تركها الزائرون القادمون هناك.

وكشف التحقيق، حسب "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الضريح يعد أحد المواقع الإسلامية التي دمرتها السلطات الصينية في إقليم شينجيانج، في الفترة بين عامي 2016 و2018، ضمن حملة لإزالة المساجد من المنطقة التي تعيش بها أقلية الإيجور. وبعد تحليل صور من الأقمار الصناعية لـ91 موقعا، اكتشف التحقيق أن السلطات ألحقت أضرارا

وكشف التحقيق، حسب "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الضريح يعد أحد المواقع الإسلامية التي دمرتها السلطات الصينية في إقليم شينجيانج، في الفترة بين عامي 2016 و2018، ضمن حملة لإزالة المساجد من المنطقة التي تعيش بها أقلية الإيجور. Advertisements وبعد تحليل صور من الأقمار الصناعية لـ91 موقعا، اكتشف التحقيق أن السلطات ألحقت أضرارا بـ31 موقعا دينيا، تم تدمير 15 مسجدا وضريحين رئيسيين، بما فيها ضريح الإمام عاصم وموقع آخر بالقرب منه، بشكل كامل. وتظهر صور الأقمار الصناعية التدمير الكامل لأحد أكبر مساجد المنطقة، جامع "كارغليك"، عام 2018. وبحسب التحقيق، فإن السلطات الصينية بدأت استهداف الأضرحة بعدما أصبحت مكانا لتجمع عدد كبير من مسلمي الإيجور. ويرى نشطاء أن تدمير المساجد والأضرحة يأتي في إطار طمس الهوية، واحتواء الجيل الجديد من أقلية الإيجور، وفصلهم عن تاريخهم.

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