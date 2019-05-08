الان تتابع ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تمسكه بامتيازاته التنفيذية. وقال إنه لن يسمح بنشر تقرير مولر الكامل بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

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