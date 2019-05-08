“الصحة العالمية”: مقتل 443 شخصًا ونزوح 60 ألفًا جراء حرب العاصمة الليبية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الأربعاء، مقتل 443 شخصًا وإصابة 2110 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تنضم إلى الأصوات الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن اشتباكات طرابلس، دفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل على تنسيق الخدمات الصحية المستمرة لهم، حيث أن كل يوم من أيام العنف يعني المزيد من القتلى أو الجرحى أو النازحين.