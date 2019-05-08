الان تتابع مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران “قريبا جدا” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران “قريبا جدا”، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.
وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن لم “تفرغ” بعد من فرض عقوبات على إيران.
وأضاف: “توقعوا المزيد من العقوبات قريبا.. قريبا جدا”.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران “قريبا جدا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.