بومبيو: نريد التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة.

واعتبر بومبيو الذي يزور لندن، أن إعلان ايران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي “ملتبس في شكل متعمد”.

وقال: “أعتقد أنه ملتبس في شكل متعمد”، مضيفا: “علينا أن ننتظر ماذا ستكون خطوات إيران الفعلية قبل تحديد الرد الأمريكي”.