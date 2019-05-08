السويد تعلن طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا

اسماء السيد - ستوكهولم: أعلنت وزارة الخارجية السويدية الاربعاء أن روسيا طردت اثنين من الدبلوماسيين السويديين بعدما رفضت الدولة الاسكندينافية منح دبلوماسيين روسيين تأشيرة دخول.

وقالت متحدثة باسم الخارجية لفرانس برس ان "روسيا ردت بالطلب من دبلوماسيين سويديين اثنين مغادرة روسيا، ونأسف لذلك".

وفي اتصال مع فرانس برس، رفضت الخارجية الروسية التعليق على المعلومات.

ويأتي هذا القرار بعد شهرين من توقيف شخص يعمل في القطاع التكنولوجي ومتهم بالتجسس لحساب روسيا في 27 شباط/فبراير في ستوكهولم.

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وفي مذكرة نشرتها في تموز/يوليو 2018، اعتبرت أجهزة الامن السويدية أن "الخطر الذي تشكله اجهزة الاستخبارات الاجنبية على مصالح" الدولة بات "كبيرا" أكثر من أي وقت.

وقال رئيس دائرة مكافحة التجسس في السويد دانيال ستنلينغ يومها إن "روسيا تمثل أكبر تهديد على السويد على صعيد الاستخبارات".

ويتمثل قلق السويد خصوصا من حملات تضليل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات.

