شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"خطة البرلمان" الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والماوزنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 8 اجتماعات الأسبوع المُقبل، الأول صباح يوم الأحد لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى ظهر يوم الأحد المُقبل، حيث تنعقد اللجنة الفرعية المُشكلة من بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص التوصيات المتعلقة بوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

أما الاجتماع الثالث فسيكون صباح يوم الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

ويُعقد الاجتماع الرابع صباح يوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة التنمية المجلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

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أما الاجتماع الخامس فمن المُقرر أن ينعقد صباح الأربعاء لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعها السادس خلال الأسبوع القادم ظهر يوم الأربعاء لمناقشة موازنة وزارة النقل والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها السابع، صباح يوم الخميس، موازنة وزارة التضامن الاجتماعى والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المُقبل بمناقشة موازنة وزارة الموارد المائية والرى والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.