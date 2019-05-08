الشرق الأوسط تحت صفيح ساخن...مواجهة أمريكية إيرانية محتملة واردوغان يعاند الجميع و يستمر في التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

اعداد محمد بشاري

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر حيث أن وقوع مواجهات عسكرية مباشرة بات يلوح في الافق بشدة مع تزايد حدة الصراع السياسي والاقتصادي و أيضًا بين دولها.

إيران وأمريكا

أعلنت ايران اليوم الاربعاء أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

ويأتي ذلك في جو من التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة التي اعلنت الثلاثاء ارسال قاذفات بي-52 الى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة الى بغداد الثلاثاء بالتحضير "لهجمات وشيكة" ضد القوات الاميركية.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت قبل يومين حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في مناورة مصحوبة بتحذير “واضح لا لبس فيه” من البيت الأبيض إلى إيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إنّه أمر الأحد بنشر مجموعة لينكولن البحرية الضاربة المكوّنة من حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” وقطع بحرية مرافقة لها، إضافة إلى مجموعة قاذفات “ردّاً على مؤشّرات حول وجود تهديد جدّي من قبل قوات النظام الإيراني”.

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تركيا والتنقيب عن الغاز شرق المتوسط

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم التحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أنه "بخصوص المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، شدّد أردوغان على أنّ بلاده ستستمر في أعمال التنقيب"، حسب وكالة الأنباء التركية.

فيما قال الخبير المصري في العلاقات الدولية محمد حامد، إن تركيا تخشى التحالف بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط، لأنها تعلم أن هذا التحالف موجه ضدها، ويضرب كافة طموحاتها في المتوسط.

وأشار الخبير في تصريحات لـ RT، إلى أن منتدى الغاز الذي عقد في مصر منذ عدة أشهر تسبب في قلق كبير لتركيا، حيث أن هذا المنتدى يضم مصر والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان، وأنقرة شعرت أن هذا المنتدى سيسبب لها أزمة كبيرة.