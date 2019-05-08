بومبيو: نحث كل الدول على عدم دعم حزب الله الذي يشكل خطرا على إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أننا "بحاجة إلى تعزيز جهودنا ضد ​تنظيم داعش​"، مشيرا الى اننا "نسعى للتصدي للتهديدات الايرانية بالتعاون مع لندن ونريد التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه ايران في المنطقة"، مضيفا:" نحن نراقب النشاط الايراني ونحث كل الدول على عدم دعم حزب الله الذي يشكل خطرا على إسرائيل".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، شدد بومبيو على "دعم سيادة ​بريطانيا​ على الجزر الهندية ولدينا قواعد مشتركة في دييغو غارسيا".

وأكد بومبيو ان "على ​الصين​ ان تتصرف بشفافية في مسألة التجارة"، لافتا الى انه "بحثت في بغداد أمر المقاتلين الاجانب والتهديدات الارهابية الاخرى".