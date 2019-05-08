بومبيو: نحث كل الدول على عدم دعم حزب الله الذي يشكل خطرا على إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أننا "بحاجة إلى تعزيز جهودنا ضد تنظيم داعش"، مشيرا الى اننا "نسعى للتصدي للتهديدات الايرانية بالتعاون مع لندن ونريد التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه ايران في المنطقة"، مضيفا:" نحن نراقب النشاط الايراني ونحث كل الدول على عدم دعم حزب الله الذي يشكل خطرا على إسرائيل".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، شدد بومبيو على "دعم سيادة بريطانيا على الجزر الهندية ولدينا قواعد مشتركة في دييغو غارسيا".
وأكد بومبيو ان "على الصين ان تتصرف بشفافية في مسألة التجارة"، لافتا الى انه "بحثت في بغداد أمر المقاتلين الاجانب والتهديدات الارهابية الاخرى".
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