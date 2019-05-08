الفرد رياشي: نستهجن الاعتداء الذي حصل مع النائب والصديق الياس حنكش

حذر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي "مما يجري من تعديات على اهالي المنصورية العزل"، متمنيًا أن "تنتهي مفاعيله منعًا لتفاقمه".
وأكّد رياشي أنه "من غير المقبول بعد الآن أن تطبق القرارات على فئة من الناس من دون أخرى، لذلك فإننا نحذر من قطع اليد التي ستمتد للنيل من كرامة اهالينا العزل في المنصورية"، مشيرَا إلى "أننا نستهجن الاعتداء الذي حصل مع النائب والصديق الياس حنكش".
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