وزير خارجية اسبانيا: انسحاب اميركا من الاتفاق النووي مهد لقرار ايران اليوم

انتقد وزير خارجية ​اسبانيا​ جوزف بورل قرار انسحاب ​اميركا​ من ​الاتفاق النووي​ ووصفه بـ"أنه مهد لقرار ​ايران​ اليوم القائم على خفض تعهداتها في الاتفاق"، معرباً عن "ارتياحه لأن قرار ايران اليوم لايمثل انسحابا من الاتفاق بل اتخذته في إطاره وإن ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ مسؤولة عن تقويم وتحديد أطر تنفيذ الاتفاق".

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