البيت الأبيض: ترامب يعتزم منع الكونغرس من تسلم تقرير مولر كاملا

أعلن ​البيت الأبيض​، في بيان، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يعتزم استخدام الامتياز الرئاسي لمنع ​الكونغرس​ من تسلم ​تقرير​ المحقق الخاص ​روبرت مولر​ حول التدخل الروسي في ​الإنتخابات الرئاسية الأميركية​ عام 2016 كاملا أو أية وثائق متعلقه به.

وكان ترامب قد أكد، في وقت سابق، أن على المحقق مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن تحقيقاته حول احتمال تدخل ​روسيا​ في ​انتخابات 2016​ الرئاسية، ورأى أن الديمقراطيين يسعون لإعادة فتح التحقيقات لأن نتيجتها لم تعجبهم.

ونشر وزير ​العدل​ وبيام بار نشر في 18 نيسان الماضي ملخصا لتقرير مولر، وقرر عدم توجيه اتهامات لترامب بعرقلة سير العدالة بعد أن أكد أن التقرير لم يخلص إلى أنه تواطأ مع الروس.