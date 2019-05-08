البيت الأبيض: ترامب يعتزم منع الكونغرس من تسلم تقرير مولر كاملا

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم استخدام الامتياز الرئاسي لمنع الكونغرس من تسلم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 كاملا أو أية وثائق متعلقه به.
وكان ترامب قد أكد، في وقت سابق، أن على المحقق مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن تحقيقاته حول احتمال تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية، ورأى أن الديمقراطيين يسعون لإعادة فتح التحقيقات لأن نتيجتها لم تعجبهم.
ونشر وزير العدل وبيام بار نشر في 18 نيسان الماضي ملخصا لتقرير مولر، وقرر عدم توجيه اتهامات لترامب بعرقلة سير العدالة بعد أن أكد أن التقرير لم يخلص إلى أنه تواطأ مع الروس.
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