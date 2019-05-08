تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغلادشية في ميانمار دون وقوع ضحايا

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغلادشية في مطار يانغون الدولي في ميانمار حيث كان على متنها 28 راكباً، حيث أصيب 4 أشخاص ولم يسقط أي ضحايا.
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