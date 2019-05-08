قائد القوات البرية الإيرانية: نمتلك أحد أقوى جيوش العالم وجاهزون لمواجهة أي تهديد

أكد قائد القوة البرية للجيش ال​إيران​ي العميد ​كيومرث حيدري​ أن "بلاده تمتلك أحد أقوى جيوش ​العالم​ من حيث الكوادر القتالية والمعدات، وهو جاهز للتصدي لأي تهديد".

وأوضح حيدري في تصريح له، أن "القوة البرية للجيش الإيراني تفتخر بإرساء وصون ​الأمن​ الكامل في البلاد عبر الاعتماد على قدراتها والتحرك في مسار تنفيذ أوامر قائد الثورة"، مشيراً الى أن "إيران تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث المعدات والكوادر البشرية القتالية".

واعتبر أن "سرعة التحرك من مميزات القوة البرية للجيش الإيراني"، مشيراً الى أنه "من ضمن توجيهات قائد الثورة السيد ​علي خامنئي​ الارتقاء بقدرات التحرك والفاعلية للوحدات، حيث سعينا في هذا المجال عبر جهود الخبراء وجهاد الاكتفاء الذاتي وتعاون ​الصناعة​ الدفاعية في البلاد، من تحديث معداتنا وأسلحتنا، وبناء عليه يمكننا القول بثقة باننا سنتصدى لأي تهديد".