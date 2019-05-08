هانت: اذا خرقت ايران الإتفاق النووي فسيكون هناك تداعيات

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ "أننا أجرينا محادثات ممتازة بشأن ​الصين​ و​اليمن​ و​إيران​"، مشيراً الى أنه "إذا خرقت ​ايران​ الإتفاق النووي فسيكون هناك تداعيات".

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