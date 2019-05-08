الدفاع الروسية: القضاء على مسلحين قصفوا قاعدة حميميم بسوريا بـ12 قذيفة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "​القضاء​ على مسلحين قصفوا ​قاعدة حميميم​ في ​سوريا​ بـ 12 ​قذيفة​".

وكان مدير مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا "حميميم"، اللواء فيكتور كوبتشيشين قد اعلن يوم الاثنين أنّ "قاعدة حميميم تعرّضت اليوم لعمليّتي قصف من راجمات صواريخ، نُفّذت الأولى صباحًا والثانية مساءً"، لافتًا إلى أنّه "جرى إطلاق النار في كلا المرّتين من الجهة الشرقية من بلدة الزاوية الواقعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، والخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".

وأضح كوبتشيشين في بيان، أنّه "تمّ بشكل عام إطلاق 36 قذيفة صاروخية"، مبيّنًا أنّ "المسلحين أداروا إطلاق النار بواسطة طائرة مسيرة". وشدّد على أنّ "عمليّتي القصف جرى صدّهما بالقوات النظامية للدفاع الجوي". وأفاد بأنّ "الهجومين لم يؤدّيا إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في القاعدة".

وذكر كوبتشيشين أنّ "كلّ النقاط الّتي أطلق منها المسلحون القذائف الصاروخية، تمّ رصدها وتدميرها بطيران القوات الجوية الفضائية الروسية، ونيران مدفعية القوات الحكومية السورية".