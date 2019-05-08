بلومبيرغ: بومبيو بحث ببغداد صفقات طاقة ضخمة لوقف اعتماد العراق على إيران

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بحث في ​بغداد​ صفقات كبيرة في مجال الطاقة لوقف اعتماد ​العراق​ على ​إيران​، وذلك لتكثيف الضغوطات على ​طهران​"، مشيرةً إلى ان "بومبيو ناقش مع ​القيادة​ العراقية تصاعد تهديدات إيران في المنطقة، إلى جانب صفقات طاقة كبيرة للمساعدة على فصل ​الاقتصاد​ العراقي عن نفوذ طهران".

وكان وزير الخارجية الأميركي قام الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس العراق ​برهم صالح​ ورئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.