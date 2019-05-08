بلومبيرغ: بومبيو بحث ببغداد صفقات طاقة ضخمة لوقف اعتماد العراق على إيران

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحث في بغداد صفقات كبيرة في مجال الطاقة لوقف اعتماد العراق على إيران، وذلك لتكثيف الضغوطات على طهران"، مشيرةً إلى ان "بومبيو ناقش مع القيادة العراقية تصاعد تهديدات إيران في المنطقة، إلى جانب صفقات طاقة كبيرة للمساعدة على فصل الاقتصاد العراقي عن نفوذ طهران".
وكان وزير الخارجية الأميركي قام الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس العراق برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
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