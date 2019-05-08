البيت الأبيض: الولايات المتحدة قريبة جدا من فرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "​الولايات المتحدة​ قريبة جدا من فرض ​عقوبات​ جديدة على ​إيران​"، مشيراً إلى أنه "ستتم محاسبة كل من يخرق العقوبات المفروضة على إيران"، معتبراً أن "تراجع إيران عن بعض إلتزاماتها يمثل ابتزازا نوويا لأوروبا".

وكانت الإذاعة الإيرانية الرسمية قد أعلنت أن إيران أبلغت سفراء ​المملكة المتحدة​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​الصين​ و​روسيا​ بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب ​الاتفاق النووي​ الذي أبرم عام 2015.

فيما أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ أنه يتابع "بقلق القرارات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي ونقيم تداعياتها مع أعضاء اللجنة المشتركة".