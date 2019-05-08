الأمم المتحدة: نقص الأموال يهدد المساعدات الغذائية للفلسطينيين

حذرت ​الأمم المتحدة​ من أن وكالاتها التي تقدم المساعدات الغذائية للفلسطينيين تحت الاحتلال، لا سيما في ​قطاع غزة​ تحتاج إلى عشرات الملايين من ال​دولار​ات في الأسابيع المقبلة لتجنب الخفض الكبير في الحصص الغذائية، مشيرةً إلى "اننا نعتقد أنه إذا لم يحصل ​برنامج الأغذية العالمي​ و​الأونروا​ على حوالي 40 مليون دولار بحلول نهاية أيار أو بداية حزيران، فسيكون من المستحيل إصدار الطلبية".

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