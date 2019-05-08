بستاني وبو صعب غادرا الجلسة ويتجهان إلى بكركي

غادر وزير الدفاع الياس بو صعب ووزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ​مجلس الوزراء​ وتوجها الى ​بكركي​ للبحث مع البطريرك الراعي في موضوع وصلة ​المنصورية​.

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