دبوسي عرض باجتماع هيئة مكتب غرفة طرابلس للمشاريع المنجزة

عرض رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي في اجتماع هيئة مكتب الغرفة ما تم إنجازه من مشاريع داخل الغرفة تعزز خدماتها العامة وتساهم مساهمة فعلية في تطوير وتحديث بيئة الأعمال وكذلك المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشكل بوصلة تساعد على عبور الإقتصاد الوطني إلى أوضاع أكثر نموا واستقرارا وازدهارا.
وأعلنت الغرفة في بيان لها أنه "تم التداول بمختلف البنود الواردة على جدول الأعمال وحظيت بالتوافق التام عليها وتمثلت بمسودة تقرير لمجلس الإدارة عن أعمال الغرفة لعام 2018 والمصادقة على قطع حسابات عام 2018 ومشروع الموازنة لعام 2019".
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