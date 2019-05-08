قوى الأمن: القبض على شخص في صور ينتحل صفة طبيب أسنان

أكدت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في بيان، أنه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي عن انتحال شخص من التابعية السورية صفة طبيب أسنان، وهو يتجوّل في ​مدينة صور​ ومحيطها وبحوزته عدّة معدنية ومتمماتها لزوم معالجة الأسنان".

ولفتت إلى أنه "نتيجة المتابعة تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجده فجرى استدراجه وتوقيفه بتاريخ 30/04/2019 في مدينة صور، وهو ت. ج. (مواليد عام 1964، سوري) وضبط بحوزته العدّة المذكورة وهي عبارة عن: شمع وجفصين وأسنان وقوالب بلاستيكية لأخذ مقاسات الفك، وبالتحقيق معه في فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي اعترف بما نسب إليه، وأودع الموقوف والمضبوطات ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته".