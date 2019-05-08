قوى الأمن: القبض على شخص في صور ينتحل صفة طبيب أسنان

أكدت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن انتحال شخص من التابعية السورية صفة طبيب أسنان، وهو يتجوّل في مدينة صور ومحيطها وبحوزته عدّة معدنية ومتمماتها لزوم معالجة الأسنان".
ولفتت إلى أنه "نتيجة المتابعة تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجده فجرى استدراجه وتوقيفه بتاريخ 30/04/2019 في مدينة صور، وهو ت. ج. (مواليد عام 1964، سوري) وضبط بحوزته العدّة المذكورة وهي عبارة عن: شمع وجفصين وأسنان وقوالب بلاستيكية لأخذ مقاسات الفك، وبالتحقيق معه في فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي اعترف بما نسب إليه، وأودع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص بناءً على إشارته".
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