الجميل: لتشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين لتحديد الضرر على الاهالي بالمنصورية

دعا رئيس "حزب الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى "وقف الاعمال في ​المنصورية​ وتشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين من ​جامعة القديس يوسف​ و​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​ لتحديد الضرر الصحي على الأهالي وليبنى على الشيء مقتضاه".

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