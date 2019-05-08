الاساتذة المتعاقدون بالساعة يعتصمون للمطالبة بإقرار ملف التفرغ

إعتصم ​الاساتذة المتعاقدون​ بالساعة في ​الجامعة اللبنانية​ أمام الادارة المركزية في المتحف للمطالبة بتسريع عمل اللجنة المكلفة في تحديد الحاجات وإقرار ملف التفرغ ورفعه الى ​وزارة التربية​ بأسرع وقت، بحضور رئيس ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ يوسف الضاهر. ولفت المتحدث بإسم الاساتذة المتعاقدين بشار اسماعيل الى أنهم "يعانون من سنوات من الظلم والقهر"، مشيرا الى ان "عنوان التجمع إنهاء مأساة التعاقد في الجامعة اللبنانية، والإفراج عن ملف التفرَّغِ المأسورِ فيها.

ووجه 4 رسائل، الأولى إلى مجلس الجامعة الذي ما زال يماطل ويؤجل في إقرار الملف، الرسالة الثانية هي لرابطة الأساتذة المتفرغين التي يجب ان يكون في سلم أولوياتها، هذا الملف، اما الرسالة الثالثة فهي للمسؤولين في هذا البلد، إن تقشفكم لن يكون على حسابنا نحن، الفئة الاكثر ظلما وقهرا في هذا الوطن.

وختم مؤكدا أنهم "لن يستكينوا حتى إقرار هذا الملف، والا فهم مرغمون الى اللجوء الى التصعيد والإضراب وعدم وضع المسابقات وتصحيحها و تسليم علاماتها".

بدوره أكد الضاهر أن "التضامن بين الاساتذة أمر ضروري"، مؤكدا "دعم الرابطة للاساتذة المتعاقدين فمن حقهم التفرغ". وطالب بإعلان حالة الطوارىء لانهاء ملف التفرغ في غضون أسبوعين وبت هذه القضية، مناشدا ​مجلس الوزراء​ للاهتمام بملف الجامعة اللبنانية التي تعد ​الجيش​ الثاني في الدولة والتي تقوم بدور أساسي ومهم".

وكان المعتصمون قد التقوا رئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد ايوب​ بعد الاعتصام.