قوى الامن الداخلي توقع مذكرة تفاهم بشأن السجون مع منظمة SHIELD

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برعاية وحضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان جرى قبل ظهر اليوم في قاعة الشرف بثكنة المقر العام توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطبيق برنامج الــ UNHCR داخل السجون والنظارات اللبنانية مع منظمة SHIELD، وذلك بحضور قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد حجار، وقائد وحدة الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، ورئيس هيئة الأركان العميد نعيم الشماس والعقداء: فادي صليبا وماجد الايوبي وغسان عثمان عن مؤسسة قوى الامن الداخلي. والسيدة ميراي جيرار رئيسة بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR وعدد من مساعديها، وكل من السيد سامر حيدر رئيس منظمة SHIELD، والدكتور هاني عانوتي مسؤول العلاقات الخارجية والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمة، إضافة الى عدد من فاعليات المنظمة.
يتضمن هذا البرنامج تأمين دعم صحي وقانوني وانساني وخدماتي للسجناء النزلاء في النظارات والسجون اللبنانية الواقعة تحت إشراف قوى الامن الداخلي وبعهدتها.
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