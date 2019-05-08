وفد من مخاتير صيدا زار النائب اسامة سعد متضامنا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ وفداً من مخاتير ​مدينة صيدا​. واعتبر الوفد أن "ما حصل مع النائب أسامة سعد على حاجز ​قوى الامن الداخلي​ قرب مخفر صيدا الجديدة هو اهانة لمدينة صيدا وأهلها وحقوقها"، مطالبا "بمحاسبة المعتدين ومن يقف وراءهم".

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