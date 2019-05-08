لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يطرح القانون 133 الصادر بتاريخ 2019/4/30 الذي عدل المادة 3 من القانون رقم 250 انشاء ​المجلس الدستوري​ وتعديلاته بحيث مدد مهلة تقديم تصاريح الترشيح الى المجلس الدستوري لخمسة عشر يوما جديدا بعدما سبق ان مدد القانون رقم 94 المهلة لشهر واحد، إشكالية احجام بعض ​الطوائف​ عن التقدم لعضوية المجلس خصوصا طائفتي الروم الأرثوذكس والكاثوليك، مع ما يعني ذلك من احباط وهجرة وهروب حتى من مناصب عقلاء ​الجمهورية​ في دولة مليئة بالمجانين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: هناك إشكالية احجام بعض الطوائف عن التقدم لعضوية المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.