ضبط مخبزين مخالفين في حملة تموينية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، على المخابز التابعة للوحدة المحلية لقرى المعصرة.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة الحملة، تحرير مخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخبزي المعصرة والشيخ والي، وجرى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف "كمال"، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للرقابة على المخابز والوقوف على مدى جودة الخبز المقدم للمواطنين، والتزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات التموينية وتنفيذها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.