الدفاع الجزائرية: كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة والقبض على عنصر دعم للإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، جنوبي البلاد، بالإضافة إلى توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية عين الدفلى شمالي البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء - إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت دورية للجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 12,7 ميليمتر ورشاش ثقيل من نوع PKT، بالإضافة كمية من الذخيرة من مختلف العيارات تتكون من 1735 طلقة وأغراض أخرى.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى، شمالي البلاد.

وقال البيان إن قوات الجيش في كل من تمنراست وبرج باجي مختار (جنوب) أوقفت 14 منقبا عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع و10 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست (جنوب) وتيارت (وسط).