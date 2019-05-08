أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.
وثبت البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.
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