الولايات المتحدة الأمريكيّة : مقتل شخصٍ وإصابة 7 آخرين بعد أن فتح طالبان النار في مدرسة بكولورادو

وكالات - قال مسؤولون من جهات إنفاذ القانون الأمريكية إن طالبين يحملان مسدسين يدويين اقتحما مدرسة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة دنفر وفتحا النار مساء أمس، الثلاثاء 7 ماي 2019، مما أدى إلى مقتل تلميذ وإصابة سبعة قبل احتجازهما.

وقال توني سبورلوك قائد شرطة مقاطعة دوجلاس في إفادة صحفية إن عددا من الضحايا الناجين من الهجوم على مدرسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في هايلاندز رانش، إحدى ضواحي دنفر، كانوا مسجلين في البداية في حالة خطرة في المستشفيات المحلية.

وأضاف في وقت لاحق أنه أعلنت وفاة طالب عمره 18 عاما في مسرح الهجوم.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات شرطة وقد تجمعت خارج منزل في إحدى الضواحي على بعد كيلومترات من المدرسة. ويعتقد أن أحد المشتبه بهما يعيش في هذا المنزل.

وذكر سبورلوك أن أفرادا من الشرطة وصلوا المدرسة، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي دنفر، في غضون دقيقتين من التقارير الأولى واشتبكوا مع المشتبه بهما.

وقال البيت الابيض إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالواقعة.