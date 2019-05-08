علي بابا الصينية تحدث تحولا جذريا في أعمالها بأربع دول أوروبية

أحدثت مجموعة التجارة الإلكترونية "علي بابا" تحولا جذريا في نموذج أعمالها في روسيا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث سمحت للبائعين من هذه الدول ببيع سلعهم عبر موقعها "علي إكسبريس".
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الخطوة هذه ستفسح المجاللـ "علي بابا" لمنافسة أكبر شركة تجارة عبر الإنترنت في العالم، "أمازون".
وقبل هذه الخطوة، كان موقع "علي إكسبريس" يسمح فقط لتجار التجزئة الصينيين ببيع منتجاتهم في أكثر
وأطلقت "علي بابا" موقع "علي إكسبريس" في روسيا في 2010، ويعتبر الموقع المنصة الإلكترونية الأكثر شعبية للتسوق في روسيا، ويبلغ عدد زبائنه نحو 15.6 مليون شخص شهريا.
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